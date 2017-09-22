Візит президента Румунії до України не скасовано, а перенесено - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що візит президента Румунії Клауса Йоханніса до України не скасовано, а перенесено. Про це УНІАН поінформували у прес-службі МЗС України.

"Візит не скасовано, а перенесено", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС зазначили, що відповідну ноту отримали ще минулого тижня. "Це виключне рішення румунської сторони", - зазначили в МЗС.

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"Ми розчаровані небажанням румунської сторони щодо діалогу між лідерами. Внутрішньополітична дискусія не має негативно впливати на двосторонні відносини", - заявили у прес-службі.

"Ми підтверджуємо зацікавленість у продовженні конструктивного діалогу й очікуємо на його продовження найближчим часом", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС нагадали, що 19 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава зовнішньополітичного відомства Румунії Теодор Мелешкану обговорили питання нещодавно ухваленого закону України «Про освіту».

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ інформували, що президент Румунії Клаус Йоханніс скасував візит до України через положення ухваленого Верховною Радою закону про освіту стосовно мови навчання представників нацменшин в Україні.

Довідка УНІАН. 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

МЗС низки країн, в тому числі Румунії, висловили стурбованість з приводу норм закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.