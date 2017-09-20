Клімкін обговорив новий закон про освіту з головою МЗС Румунії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава зовнішньополітичного відомства Румунії обговорили питання нещодавно ухваленого закону України «Про освіту». Як повідомила прес-служба МЗС України, під час зустрічі 19 вересня на полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Клімкін наголосив на продовженні гарантування Україною культурних та мовних прав національних меншин.

Читайте такожПрем'єр Угорщини використав український закон про освіту як привід підтримати Путіна - нардеп

Окремо увагу міністра закордонних справ Румунії привернули до того, що новоприйнятий закон жодним чином не обмежує вивчення румунської мови чи загальноосвітніх предметів румунською мовою, натомість він створює необхідні передумови для оволодіння на належному рівні українською мовою.

«Новий закон спрямований на створення додаткових можливостей для самореалізації представників національних меншин, зокрема, отримання вищої освіти в українських університетах», - зазначив Клімкін.

Очільники зовнішньополітичних відомств обох держав погодились щодо важливості підтримання активних двосторонніх контактів у цій сфері і підтримали ідею проведення взаємних візитів для проведення відповідних консультацій між відповідними профільними відомствами.

Також Клімкін поінформував свого румунського колегу про позицію України стосовно започаткування операції ООН з підтримання миру на Донбасі.

Він наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені по всій території ОРДЛО, у т.ч. вздовж тимчасово неконтрольованої частини українсько-російського кордону. Відповідно, про розташування міжнародних сил виключно вдовж існуючої лінії контакту не може бути і мови, оскільки це лише сприятиме замороженню конфлікту, виникненню чергової “сірої” зони на європейському континенті і консолідації там російського впливу.

Зі свого боку, Мелешкану заявив про розуміння та цілковиту підтримку української позиції у цьому питанні. Він також підкреслив важливість відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У Міністерстві освіти і науки України запевняють, що мовні положення нового закону про освіту в Україні (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти) не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

За словами голови групи “Воля народу” Ярослава Москаленка, ст. 7 цього закону направлена до Ради Європи на експертизу щодо її відповідності європейським стандартам, очікується, що експертиза триватиме близько півроку.