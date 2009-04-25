Влада прагне прикрити саркофаг у Чорнобилі, та забути про нього?

Народний депутат України, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО закликає владу відновити стратегію вирішення чорнобильських проблем зразка 90-х років, що включає два напрямки: мінімізацію загроз обвалення конструкцій об’єкту «Укриття», а також створення системи контролю за матеріалами, які залишилися в зруйнованому реакторі. На цьому він наголосив під час сьогоднішньої зустрічі у музеї «Чорнобиль» з Генерал-губернатором Канади Мікаель ЖАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами Ю.КОСТЕНКА, «сьогодні всі зусилля влади зосереджено на тому, щоб прикрити саркофаг і на багато десятиліть забути про нього».

Однак, на його думку, «це не вирішує проблему, - під саркофагом залишається об’єкт «Укриття» та майже 200 тон ядерних матеріалів».

«Поки ці радіоактивні матеріали знаходяться в зруйнованому реакторі, він буде небезпечним, бо фізико-хімічні процеси, які там відбуваються, можуть привести до відновлення реакції», - зауважив лідер УНП.

Ю.КОСТЕНКО наголосив на необхідності залучати іноземні інвестиції до вирішення чорнобильських проблем, оскільки «якщо Україна закриє від світу чорнобильські питання новим конфайментом, вона опиниться з ними сам на сам».