ООН закликала Росію відновити застосування українських законів в окупованому Криму

В Організації Об'єднаних Націй радять Російській Федерації припинити застосування законодавства про екстремізм проти кримчан за вираження поглядів щодо статусу Криму. ООН закликала РФ відновити застосування у Криму українських законів.

Про це йдеться у тематичній доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

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Зокрема, в ООН рекомендують, аби Росія припинила "застосування законодавства про екстремізм, тероризм і сепаратизм для криміналізації свободи слова і мирної поведінки, звільнити всіх осіб, заарештованих і звинувачених за вираження опозиційних поглядів, зокрема щодо статусу Криму".

В доповіді йдеться про те, що РФ повинна "покласти край діям поліції, зокрема обшукам у помешканнях, повісткам, затриманням, взяттю зразків ДНК, які непропорційно націлені на членів кримськотатарської громади".

У зв'язку з цим, уряду РФ рекомендується "відмовитися від уже існуючих або утримуватися від введення нових обмежень права кримських татар мати свої представницькі установи, зокрема Меджліс".

Окрім того, російській владі необхідно "забезпечити доступність освіти українською мовою й надати можливість усім етнічним громадам Криму, зокрема кримським татарам і українцям, зберігати та розвивати їхню культуру, традиції та ідентичність, а також вшановувати пам'ять важливих подій".

Також влада РФ має "додержуватися права власності і заборони на конфіскацію приватної власності; забезпечити гарантії володіння житлом кримським татарам, які повернулися з вигнання, за допомогою створення механізму, сприяючого визнанню їхніх майнових прав".

В ООН радять російському уряду "припинити практику ретроактивного застосування кримінального законодавства до діянь, скоєних до окупації Криму, і утримуватися від використання правоохоронних органів і системи правосуддя як інструментів політичного тиску і залякування опонентів".

Також у доповіді сказано про необхідність підтримання свободи пересування до Криму та з Криму, і припинення депортації мешканців Криму на виконання міграційних правил Російської Федерації.