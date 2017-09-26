Київська облрада сфальсифікувала голосування про "кадрові рішення" – СБУ

Рішення Київської облради про звернення до президента щодо прийняття кадрових рішень відносно керівництва КОДА є нелегітимним, оскільки за нього зараховані голоси депутатів, які на момент голосування перебували за межами країни.

Про це свідчить відповідь СБУ на звернення голови Київської обладміністрації, яка є у розпорядженні "Української правди".

Повідомляється, що за згадане рішення на засіданні 5 вересня проголосували 43 депутати з 44 присутніх у залі.

За даними офіційного сайту облради, серед депутатів, які підтримали вказане звернення, зазначений Іван Кудлай.

Однак, за даними СБУ, Кудлай не міг голосувати за рішення, оскільки на момент засідання перебував за межами країни.

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Відповідно до листа Держприкордонслужби 27 серпня він вибув з аеропорту "Бориспіль" до м. Анталія (Туреччина) та повернувся до України 6 вересня.

"Вищевикладене свідчить про фальсифікацію результатів голосування при прийнятті Київською облрадою рішень від 5 вересня", - йдеться у відповіді СБУ.

Як відомо, згідно з регламентом Київської облради, кворум налічує 43 депутати.

За словами голови регламентної комісії облради Романа Титикала, він не пам’ятає, чи був депутат Кудлай на засіданні 5 вересня, але визнає, що його картка голосувала.

"Про цей лист СБУ знаю, регламентна комісія не рахує кількість людей. Кількість рахується шляхом вставляння карток в електронну систему. Хто там був, хто не був, я не знаю. Є таке звернення до нашої комісії, таке питання будемо розглядати", - сказав Титикало.

Він підкреслив, що голосування за рішення має бути персональним.

"Тому сьогодні ми будемо проводити регламентну комісію. Запросили Кудлая, його запитаємо, чи дійсно не було його, чи дійсно від був за кордоном. Треба отримати офіційні відповіді, і вже тоді визначатися з подальшими рішеннями", - сказав Титикало.

Як відомо, 5 вересня Київська облрада зібралася на позачергове засідання, на якому мали розглядати проект рішення з вимогою до президента звільнити з займаної посади голову Київської обласної адміністрації Олександра Горгана.

Причиною появи такого проекту рішення депутати назвали невиконання бюджету області.

Пізніше облрада проголосувала за звернення до президента з проханням прийняти кадрові рішення щодо керівництва КОДА у зв’язку з невиконанням бюджету області, але без зазначення конкретних прізвищ.

Голова КОДА Олександр Горган назвав такі дії депутатів "реакцією на його реформи і боротьбу з корупцією".