Сьогоднішнє засідання суду з розгляду справи про держзраду Януковича завершено

Засідання Оболонського районного суду Києва з розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання завершено через зайнятість його адвоката Максима Гераська у іншій справі.

Наступне засідання розпочнеться завтра о 10:00.

Герасько заявив журналістам, що має намір відвідати Януковича, проте ще не знає, коли саме.

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Також він зауважив, що спочатку звернеться до Центру безоплатної правової допомоги за фінансуванням цього відрядження, але додав, що якщо грошей не дадуть, то він готовий їхати за свої кошти.

Як повідомляв УНІАН, раніше Герасько заявив клопотання про перерву у судовому засіданні для зустрічі з підзахисним і пояснив, що хоче поїхати до Януковича для "узгодження з ним правової позиції". Також захисник просив, щоб суд розпорядився виділити йому кошти на поїздку.

Прокурори заявили, що Герасько може поїхати до свого клієнта у свій вільний час.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Екс-президента судять заочно.