Екс-посол США в РФ допустив зняття санкцій з Росії у разі прогресу на Донбасі

Екс-посол США в РФ Джон Теффт заявив про можливість зняття санкцій у відношенні РФ у разі врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив в прощальному інтерв'ю виданню "Комерсант".

"Думаю, що нинішня адміністрація США дотримується тих же поглядів (що і попередня, - ред.): якщо ми зможемо добитися прогресу в Донбасі, то ми будемо готові скасувати частину санкцій. Але поки ми навіть не наблизилися до цієї мети, так що серйозної розмови на цю тему (полегшення санкцій, - ред.) не було", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, посол ЄС в Росії Вігаудас Ушацкас заявив, що Євросоюз не пов'язує введення миротворців на Донбас з поступовою відміною санкцій проти Росії.

У той же час спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що з введенням миротворчої місії ООН можна розраховувати на відхід російських військ з Донбасу.