Волкер: з введенням миротворців можна розраховувати на вихід російських військ з Донбасу

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що з введенням миротворчої місії ООН можна розраховувати на вихід російських військ з Донбасу. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

«У 2015 році я оцінював те, що сталося з Мінськими угодами. Вони потрапили до зачарованого кола: політичні та безпекові питання чіплялися одне за одного, і реалізація домовленостей була неможливою», - сказав Волкер.

«Тоді справді створилася ситуація, що фактично обумовлювала територіальний розподіл України під міжнародним спостереженням, без жодної перспективи вибратися з глухого кута», - додав дипломат.

«З Мінськими угодами, якщо уважно прочитати їх до самого кінця, власне кажучи, все добре. Проблема в тому, що на практиці добратися до кінця дуже складно. Довгий час усі ходили по зачарованому колу, про яке я щойно говорив. У підсумку, майже три роки нічого не відбувалося", - заявив посол.

«Прийнявши пропозицію зайнятися цією проблематикою, я поставив собі за мету підняти цю дискусію на інший рівень. Якщо ми зможемо запропонувати інший спосіб гарантування безпеки, зокрема, за допомогою миротворців, тоді можна розраховувати, що російські війська підуть. Отже, з'являться простір і час для здійснення необхідних політичних кроків. А це, своєю чергою, дозволить дістатися кінця Мінських угод» - вважає Волкер.

«Якби ще в лютому-березні ви запитали будь-кого - американців, французів, німців, у чому полягають цілі переговорного процесу, то ви б отримали відповідь: припинення вогню, завершення бойових дій. Для мене такі цілі не видаються адекватними, бо це не цілі - це кроки в напрямі досягнення мети. А кінцева мета - це відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України, гарантування безпеки для всіх українських громадян. Якщо сфокусуватися саме на цьому як на меті, то відкривається набагато ширше поле для пошуку можливостей. У такому контексті Мінські угоди – інструмент, нехай і дуже недосконалий, для досягнення мети», - наголосив Волкер.

Окрім того, за його словами, Мінські домовленості дозволяють робити дві корисні речі: «По-перше, вони зберігають дію санкцій доти, доки угоди не будуть виконані. По-друге, вони допомагають європейцям відігравати важливу роль у процесі врегулювання».

Водночас, як зауважує спецпредставник США, «голосування за Резолюцію (про введення миротворців на Донбас - УНІАН) в Раді Безпеки ООН позбавлене сенсу, якщо Росія не буде готовою віддати за неї свій голос».