Посол ЄС: немає зв'язку між миротворцями на Донбасі і скасування санкцій проти Росії

Посол ЄС в Росії Вігаудас Ушацкас в інтерв'ю газеті «Коммерсантъ» заявив, що Євросоюз не пов'язує введення миротворців на Донбас з поступовою відміною санкцій проти Росії.

«Такої позиції (поступового скасування санкцій проти Росії у зв'язку з введенням миротворців) у Євросоюзу немає», — зазначив дипломат.

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При цьому Ушацкас пояснив, що у Євросоюзу є бажання бачити прогрес в нормалізації ситуації на Донбасі.

«Яким чином це буде досягнуто — сказати важко», — пояснив він. Посол додав, що Франція і Німеччина мають особливе значення при оцінці пропозицій по Мінським угодам.

Нагадаємо, ранішепрезидент України Петро Порошенко заявив, що участь Росії в миротворчій місії на Донбасі є «абсолютно неможливим».