Україна потрапила у скандал через "урізану" карту Грузії, на тлі якої виступав Матіос (фото)

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Одесі виступав на тлі карти Грузії без Абхазії й Південної Осетії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

"Мені хочеться запитати - пане Матіос, шановні знайомі мені багато прокурорів - це ваш офіційний захід, але що це таке? На фото нижче - карта Грузії як має бути. Хто робив цей "задник" і що це взагалі таке", - йдеться в його повідомленні.

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Корчілава сподівається, що посольство Грузії в Україні займеться цим питанням.

"А я хочу знати, хто робив цей задник й хто тут в Україні, після всього того, що відбувається з нами в Криму і на Донбасі, зробив таку "цікаву" карту Грузії, "подарувавши" грузинські території незрозуміло кому", - висловив він обурення.

Крім того, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні наголосив, що території Абхазії та Південної Осетії - споконвічно грузинські землі і наразі тимчасово окуповані території.

Після розмови з послом Грузії в Україні Гелою Думбадзе він повідомив, що до МЗС України направили ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Броварах на сцені, яка була побудована для святкування Дня незалежності України, було розміщене зображення карти, на якій відсутні три територіальні складові одиниці суверенній території України, а саме - Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.