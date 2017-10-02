Системної контрабанди в зоні АТО як такої немає - Матіос

Системна контрабанда в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі відсутня. Про це в ефірі телеканалу "112. Україна" заявив заступник генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"З кінця минулого року і в цьому році такого системного явища як такого немає", - сказав Матіос.

За словами прокурора, на ситуацію в зоні АТО позитивно вплинуло рішення уряду про порядок перевезення через лінію розмежування різних груп товарів.

При цьому Матіос зазначив, що зловживання з боку військовослужбовців також були, проте вони пройшли за матеріалами справ про контрабанду і були засуджені.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Кабінет Міністрів затвердив перелік товарів, які офіційно можна перевозити через лінію розмежування.

15 березня 2017 року РНБО в ході екстреного засідання ухвалив рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі. Рішення було в той же день запроваджено в дію указом президента України.

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"РНБО вирішив: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - заявив на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомлялося, 2 лютого учасники торгової блокади перекрили залізничні колії біля Бахмута.

25 січня ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ - Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Було заблоковано рух 12 поїздів у кількості 700 вагонів. 16 лютого активісти заявили, що слідом за залізницею почали блокування автомобільних доріг.

На сепаратистських сайтах 27 лютого було поширено спільну заяву ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР", в якому вони вимагали від Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу, що, за їх словами, суперечить Мінським домовленостями. У разі, якщо їхні вимоги не буде виконано, Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погрожували взяти під контроль підприємства, зберігають українську юрисдикцію.

1 березня ватажків терористичної організації "ДНР" повідомили про запровадження зовнішнього управління на українських підприємствах, що перебувають в окупованій частині Донецької області. У підсумку, дочірні підприємство французької Air Liquide припинило свою діяльність в окупованому Єнакієвому, в зв'язку з оголошеною бойовиками "націоналізацією".