У США вимагають від РФ негайно звільнити Умерова

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вимагають від окупаційної влади Російської Федерації негайно звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт, повідомляється на сайті відомства.

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Зокрема, у заяві йдеться, що Сполучені Штати глибоко стурбовані визнанням вини та засудженням до двох років позбавлення волі Умерова в окупованому Росією Криму, про що було оголошено 27 вересня.

"Він був засуджений за свою опозицію до російської спроби анексії Криму і отримав більш суворий вирок, аніж прохав російський окупаційний прокурор", - наголошується у заяві.

Також сказано, що вирок Умерову "посилює попередню несправедливість у справі, включно з його ув’язненням на кілька тижнів під час карального психіатричного лікування в 2016 році".

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити Умерова та скасувати його вирок. Крим залишається невід'ємною частиною України, і Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Ільмі Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

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12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні у психіатричній лікарні. Крім ішемічної хвороби серця і діабету Умеров, який народився у 1957 році, страждає на хворобу Паркінсона.