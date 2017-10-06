Судді, що пройшли до нового Верховного суду, не причетні до засудження Луценка - ВССУ

15:22, 06 жовтня 2017
Політика
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У суді пояснили, що колегія суддів ВССУ свого часу не встановлювала факти, а лише перевіряла правильність застосування норм законодавства судами першої й апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги.

У ВССУ виступили на захист двох суддів / Фото УНІАН

Судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Вячеслав Наставний та Сергій Слинько не причетні до засудження Юрія Луценка у 2013 році. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВССУ у Facebook.

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"Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах поширюється негативна інформація щодо суддів ВССУ Вячеслава Наставного та Сергія Слинька, які у 2013 році у складі колегії суддів ВССУ у касаційному порядку переглядали кримінальну справу щодо Юрія Луценка", - заявили у прес-службі ВССУ.

У суді пояснили, що колегія суддів ВССУ свого часу не встановлювала факти, а лише перевіряла правильність застосування норм кримінального та процесуального законодавства судами першої й апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги.

"Факти, які були покладені в основу вироку, касаційний суд не мав права спростовувати", - сказано у повідомленні.

Окрім того, у ВССУ нагадали, що заява про перегляд Верховним судом України судового рішення у кримінальній справі щодо Луценка не надходила. Луценко був звільнений від відбування покарання на підставі указу президента про помилування.

Також у суді нагадали, що вирок у справі Луценка не був предметом розгляду Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ приймав рішення тільки відносно обрання щодо нього запобіжних заходів. Таким чином, ЄСПЛ у своїх рішеннях «Луценко проти України» та «Луценко проти України (2)» констатував порушення ст. 5, ст. 18 та ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод при обранні запобіжного заходу, але не при винесенні обвинувального вироку.

"Судді Слинько та Наставний у складі колегії, яка переглядала справу Луценка в касаційному порядку, не приймали рішення щодо обрання, зміни, продовження чи скасування запобіжного заходу, умов тримання під вартою. Таким чином, ці два поняття – вирок і запобіжні заходи – свідомо плутаються деякими розповсюджувачами інформації з метою дискредитації суддів", - наголосили у прес-службі ВССУ.

Нагадаємо, що ряд громадських організацій, а також Громадська рада доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України різко виступали проти того, щоби Вища рада правосуддя вносила подання президенту на призначення Наставного та Слинька суддями оновленого Верховного суду, в тому числі, і через "справу Луценка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відкрила шлях до підписання судової реформи. Депутатська більшість відхилила низку проектів постанов щодо скасування ухвалення президентського закону.

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Теги: #Верховний суд#справа Луценка