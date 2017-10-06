"Золото Януковича", заарештоване у швейцарському банку, належить родині Кацуб - ЗМІ

Золото, заарештоване Генпрокуратурою на початку вересня цього року, належить родині Кацуб. Про це ТСН дізналася від надійних джерел у владі, йдеться у сюжеті.

Раніше, Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв про арешт у швейцарському банку півтонни золота, яке належить оточенню Януковича. Але потім про це золото не було жодної згадки.

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Джерела ТСН стверджують, що власниками золота є Кацуби, один із яких - Олександр - нещодавно вийшов із СІЗО завдяки угоді зі слідством. Брат Олександра - Сергій - спростував, що золото належить йому.

А от Генпрокуратура цю інформацію відмовилася коментувати, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували більш ніж півтонни золота, яке було вивезено з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.