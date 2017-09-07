Швейцарська прокуратура підтвердила конфіскацію золота: загальна вартість перевищує $104 мільйони

Федеральна прокуратура Швейцарії конфіскувала велику кількість золота в рамках кримінальної справи, відкритої в 2016 році. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит ТСН.

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Зазначається, що федеральна прокуратура Швейцарії продовжує проводити кілька кримінальних розслідувань щодо підозри у відмиванні грошей після зміни влади в Україні. Жодна з цих справ не спрямована проти екс-президента України Віктора Януковича.

Ці провадження були спричинені підозрою про відмивання грошей, яку швейцарська прокуратура отримала в середині березня 2014 року. В рамках цих проваджень щодо відмивання грошових коштів наразі заблоковано активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (104, 9 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що наразі проводяться усі необхідні заходи, щоб півтони золота соратника екс-президента України Віктора Януковича, виявлені в банку Швейцарії, були заарештовані та передані до бюджету України.