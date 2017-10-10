У Кремлі досі вважають, що СНД «об'єднує» Росію і Україну, незважаючи на заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна не підписала і не ратифікувала статут Співдружності і не має права вносити свої пропозиції з приводу роботи цієї структури.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до участі Путіна у засіданні Ради глав держав СНД 11 жовтня у Сочі.

«СНД об'єднує Росію, Азербайджан, Вірменію, Білорусію, Казахстан, Киргизію, Молдову, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україну. Угода про створення СНД була підписана Росією, Білоруссю і Україною 8 грудня 1991 року, а 21 грудня 1991 року глави одинадцяти колишніх республік СРСР підписали Протокол до неї. На саміті у Мінську 22 січня 1993 року прийнято Статут СНД - базовий документ, що фіксує цілі, принципи, структуру та основні напрямки діяльності Організації», - сказано в матеріалах.

Відзначається, що взаємодія у рамках Співдружності здійснюється через статутні органи (рішення приймаються на основі консенсусу), а також систему органів галузевого співробітництва.

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Рада глав держав (РГД) - вищий орган СНД, на якому обговорюються і вирішуються принципові питання, пов'язані з діяльністю держав-учасниць у сфері їхніх спільних інтересів. Голова РГД у 2017 році - Путін (у 2016 році - президент Киргизької Республіки Алмазбек Атамбаєв). Попереднє засідання РГД СНД відбулося у Бішкеку 16 вересня 2016 року.

Заявляється, що, крім Путіна, у саміті в Сочі візьмуть участь президенти Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Киргизія буде представлена прем'єр-міністром. Рівень можливої участі України уточнюється.

Разом з тим, за даними УНІАН, Україна повністю ігнорує цей захід, де головує президент країни-агресора.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2016 року на засіданні Ради глав держав - учасниць СНД у Бішкеку посол України в Киргизькій Республіці Микола Дорошенко під час виступу перед президентами, серед яких був і Путін, порушив питання анексованого Криму.

Дорошенко озвучив позицію України за двома пунктами порядку денного: головування Росії в СНД у 2017 році і перепису населення у країнах СНД, яке планується на 2020 рік.

"З огляду на те, що Росія порушила норми міжнародного права і анексувала частину території України, сприяє військового конфлікту на сході України, українська сторона не сприймає передачу даного головування", - заявив посол.

Він додав, що це саме стосується і участі Криму в перепису.

У свою чергу Путін заявив, що «Росія нічого не анексувала».

З приводу головування РФ у СНД Путін зазначив, що, оскільки Україна не підписала і не ратифікувала статут Співдружності, то не може вносити пропозиції з приводу організації роботи цієї структури.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської та Донецької областей йдуть бойові дії.

12 жовтня 2016 року Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.