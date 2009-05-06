Ющенко говоритиме з Лукашенком про кордон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО сьогодні у Гомелі обговорять питання завершення правового оформлення державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За її словами, серед інших актуальних питань двостороннього співробітництва також йтиметься про торговельно-економічне співробітництво, взаємодію сторін в енергетичній і транспортній сферах.

Також Президент України планує обговорити зі своїм колегою низку питань консульсько-правових взаємин двох країн, які потребують негайного вирішення.

Окремо, зазначила І.ВАННИКОВА, сторони планують обговорити питання реалізації євроінтеграційного курсу України та співпраці Білорусі з Європейським Союзом. Зокрема, йтимеметься про співпрацю у контексті ініціативи «Східне партнерство».