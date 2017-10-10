Україна на вимогу ЄСПЛ відправляє у Краснодар до Гриба лікарів, не чекаючи дозволу Росії - МЗС

Україна на прохання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) відправляє у Краснодар до незаконно утримуваного 19-річного Павла Гриба лікарів, не чекаючи дозволу Російської Федерації. Про це у коментарі УНІАН сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Читайте такожЄСПЛ хоче отримати висновок українських лікарів щодо стану здоров'я утримуваного у РФ ГрибаЗа словами дипломата, оскільки у Гриба незадовільний стан здоров'я і є потреба в медичному догляді з огляду на прохання його батька, Генеральне консульство Україні у Ростові-на-Дону зверталося до російської сторони тричі з клопотанням про надання дозволу на обстеження хлопця лікарями з України.

"Міністерство охорони здоров'я (України) на наше прохання надало інформацію про лікарів, які можуть поїхати до Росії і провести відповідне обстеження. Вже фактично в тісному контакті з МОЗ було визначено, хто поїде, й очікується, що ближчим часом ці лікарі матимуть можливість виїхати", - сказав Погорельцев.

"Чи зможуть вони дістатися до Гриба, це питання, оскільки дійсно, у зв'язку з листом ЄСПЛ до адвоката, є прохання надати висновки українських лікарів зазначеному суду щодо стану здоров'я Павла Гриба, і консульством було направлено до російської сторони чергові звернення. Це одна нота (три листа) до компетентних органів з вимогою, враховуючи позицію ЄСПЛ, допустити українських лікарів у період з 12 по 15 жовтня", - повідомив дипломат.

Він уточнив, що, згідно з листом Європейського суду з прав людини, надати висновки про стан здоров'я 19-річного українця необхідно до 16 жовтня.

"Зараз така ситуація, що, не очікуючи дозволу російської сторони, ми вже формуємо пул цих лікарів, лікарі ближчим часом виїдуть. Навіть попри відсутність дозволу лікарі виїдуть, і будемо добиватися, консули будуть допомагати, щоб потрапити до Гриба, відвідати його", - сказав Погорельцев.

"Сподіваємося, що російська сторона виконає відповідне рішення ЄСПЛ, надасть зрештою дозвіл на відвідання Гриба нашими фахівцями. Маємо надію, що вже завтра наші лікарі зможуть виїхати від МЗС. Там Генеральне консульство надасть їм максимального сприяння", - зауважив дипломат.

За словами Погорельцева, за сприяння МЗС лікарів доправлять до українсько-російського кордону, де їх зустрінуть українські дипломати з Генконсульства в Ростові-на-Дону і довезуть лікарів до Краснодара.

"Будемо максимально працювати на результат, щоб лікарі відвідали і подивилися на його стан здоров'я і надали свої рекомендації і, звичайно, підготували відповідний висновок до ЄСПЛ", - сказав Погорельцев.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медичної установи. 16 вересня його повернули до слідчого ізолятора.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що ЄСПЛ запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я і дізналися, чи отримує він необхідне лікування. "Сподіваюсь, що українські МЗС, МОЗ і уповноважений з прав людини зроблять все для того, щоб наші лікарі якнайшвидше потрапили до Павла Гриба. А РФ не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ і не допустити їх до Павла", - повідомила адвокат.

Справа Гриба перебуває особисто на контролі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.