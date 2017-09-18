Представникам консула при зустрічі з Грибом не дозволили розмовляти українською мовою – адвокат

15:19, 18 вересня 2017
Політика
0 0

Консульські працівники спілкувалися з Грибом годину в присутності працівника СІЗО.

Українця Гриба незаконно утримують у Росії / фото ТСН

З незаконно затриманим у Росії 19-річним громадянином України сьогодні зустрілися представники українського консульства, під час зустрічі не дозволили говорити українською мовою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат незаконно затриманого Андрій Сабінін.

Читайте такожУкраїнські консули потрапили до викраденого ФСБшниками 19-річного українця

«З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності співробітника СІЗО. Низка питань блокувалася. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21-го. Українською мовою говорити не дозволили. Чого боялися, все одно все пишуть? На цьому поки все», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня він поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

У МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медустанови. 16 вересня з медичного закладу його знову перевели до слідчого ізолятора.

Сьогодні, 18 вересня, батько затриманого українця Ігор Гриб зазначив, що поки не має інформації про стан здоров'я сина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #викрадення Гриба у Білорусі#справа Гриба