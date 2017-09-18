Представникам консула при зустрічі з Грибом не дозволили розмовляти українською мовою – адвокат

З незаконно затриманим у Росії 19-річним громадянином України сьогодні зустрілися представники українського консульства, під час зустрічі не дозволили говорити українською мовою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат незаконно затриманого Андрій Сабінін.

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«З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності співробітника СІЗО. Низка питань блокувалася. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21-го. Українською мовою говорити не дозволили. Чого боялися, все одно все пишуть? На цьому поки все», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня він поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

У МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медустанови. 16 вересня з медичного закладу його знову перевели до слідчого ізолятора.

Сьогодні, 18 вересня, батько затриманого українця Ігор Гриб зазначив, що поки не має інформації про стан здоров'я сина.