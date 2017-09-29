РосЗМІ: дівчина, яка виманила українця Гриба в Білорусь, розповіла подробиці угоди з ФСБ Росії

Росіянка, яка виманила українця Павла Гриба в Гомель, де він був викрадений співробітниками ФСБ РФ, розповіла про подробиці угоди зі спецслужбами. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новій газеті".

Читайте такожУ Росії заарештували 19-річного сина українського офіцераЗа словами 17-річної Тетяни В., мешканки Адлера, співробітники спецслужб запевнили її в тому, що не збираються нікого заарештовувати, а хочуть лише "зрозуміти, що за персонаж - цей Павло, чи реальна це людина, які у нього плани". Оскільки в скайпі він листувався під ніком, а "ВКонтакті" виступав під псевдонімом "Роман Шухевич".

За угодою - їй потрібно було приїхати до Гриба на зустріч, поставити йому кілька запитань про його плани на майбутнє, а натомість їй обіцяли видати закордонний паспорт, з яким вона зможе виїхати з Росії.

Вона зазначає, що про все розповіла Грибу. "Ми обговорювали, що робити. Я готова була робити так, як він скаже. В результаті він вирішив, що повинна бути зустріч, інакше ми ніколи не зустрінемося", - розповіла Тетяна.

У виданні підкреслюють, що у редакції є реальна адреса дівчини та її матері, їхнє прізвище та інша інформація. Однак в публікації їх не називають з міркувань безпеки.

На відміну від дочки, мати відмовилася спілкуватися з журналістами.

Дівчина розповіла, що з 8 класу вона захоплювалася історією України. У січні 2017 року у соціальній мережі вона познайомилася з хлопцем із України, який підписувався, як "Роман Шухевич". Спілкувалися українською мовою.

Тетяна зазначає, що обмінювалися з Грибом посиланнями на історичні публікації, різні відео. Найбільшим спільним захопленням була любов до Степана Бандери і до Романа Шухевича, оскільки "боротьба за незалежну Україну була для них найважливішою справою", а також багато розмовляли про війну на Донбасі, хто був її винуватцем та інше в тому ж ключі.

Росіянка запевняє, що в березні вони вирішили жити разом, але для початку вона повинна була здати ЄДЕ. Причому, вона додає, що літо планували провести в українському таборі з підготовки бійців самооборони, а в подальшому поїхати на Донбас.

"Ми разом хотіли цього. І я покладалася в цьому питанні на нього: як він вирішить, так і зробимо, туди і поїдемо. Але ідея була - почати боротися за наші погляди, а потім вже будувати життя якось, сім'ю", - сказала Тетяна В.

За словами дівчини, в червні вона склала іспити і почала готуватися до переїзду, пішла в ФМС оформлювати закордонний паспорт для переїзду в Україну.

"Через кілька днів в будинок до її сім'ї прийшли співробітники спецслужб. Дівчину з матір'ю забрали о 7 ранку і повезли на допит. Допит проходив без адвоката, хоча і в присутності класного керівника. Після бесіди співробітник наказав Тетяні підписати документ про нерозголошення таємниці слідства. Вона не може говорити про суть справи, але дає зрозуміти, що секретні служби мали доступ до особистого листування молодих людей у скайпі і "ВКонтакте", - пише видання.

"Зустрічатися вирішили в Білорусі, оскільки в Україну без закордонного паспорта Тетяна в'їхати не могла, а Павло не наважувався їхати в Росію. Тетяна каже, що переліт із Сочі до Мінська оплатила її матір", - пише видання.

За даними видання, вдень 24 серпня молоді люди в присутності матері дівчини Наталії зустрілися на алеї біля гомельського вокзалу. Питання Павлу задавала мати - її цікавили його подальші плани.

"Зустріч була дуже швидкою. Ми поговорили про наші плани, весь час були на ногах, після дороги хотілося їсти, він мені приніс суху локшину. Потім ми з матір'ю пішли в бік зупинки, а він - на вокзал, але тут він повернувся до нас, ми обнялися ", - розповіла дівчина, додавши, що за декілька хвилин за ними приїхало таксі і вони з матерею поїхали, а хлопець залишився стояти на зупинці.

Родичі Гриба не довіряють історіям росіянки, які вона розповідає ЗМІ і вважають, що вона "працює" за завданням ФСБ

Джерело російського видання в силовому блоці Краснодарського краю повідомило, що деякі матеріали зі справи Гриба вже скоро можуть бути оголошені. "Це стосується злочинних намірів, в яких його підозрюють. Те, що ви дізнаєтеся про Павла Гриба вам, лібералам, навряд чи сподобається", - сказало джерело виданню.

Справою українського хлопця, в якому фігурує і Тетяна, займається старший слідчий УФСБ Павло Карпенюк.

Як повідомляв УНІАН, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Пізніше з'явилася інформація про те, що він знаходиться в краснодарському СІЗО за підозрою в тероризмі. Українських консулів і лікарів до нього не пускають.