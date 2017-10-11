Системні репресії перетворили Кримський півострів на "острів несвободи" - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що системні репресії російської окупаційної влади перетворили Кримський півострів на «острів несвободи та землю страху». Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Читайте такожПорошенко відповів на слова президента Чехії, що анексія Росією Криму є "завершеною справою"«Системні репресії перетворили Кримський півострів на острів несвободи та землю страху», - заявив президент.

За словами Порошенка, в окупованому Криму Росія застосовує «найгірші практики радянської репресивної машини».

Порошенко заявляє, що кожен в Криму, хто не приймає так званого «возз'єднання з Росією», стає жертвою переслідувань, катувань та позасудових страт.

«Кожен (в окупованому Криму – УНІАН), хто не приймає так званого «возз'єднання з Росією», стає жертвою довільних затримань, переслідувань, катувань, позасудових страт та нелюдського поводження», - зауважив президент.