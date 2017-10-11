Порошенко: від "вироку" Умерову в анексованому Криму віє холодом радянських судилищ

Президент Петро Порошенко заявляє, що від «вироку» заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову, винесеному в анексованому Криму, віє холодом радянських судилищ.

Читайте такожУмеров: жоден "вирок" не забере у нас свободуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

Він зазначив, що буквально на днях заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз отримав так званий вирок від окупаційної влади.

«Саме йому належать слова про те, що у Криму зараз «судять тих, хто захищав закони країни, міжнародні норми, правила». Чи можна більш точніше описати ситуацію в Криму, ніж Ахтем Чийгоз у своєму заключному слові? І йдеться не лише про Крим, а про Європу як континент сили права, а не права сили», - зауважив президент.

За його словами, показовою є справа ще одного заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

«Цей герой свого народу спочатку відчув на собі методи російської «каральної психіатрії». А тепер окупаційний суд присудив йому два роки в колонії-поселенні. Від цього «вироку» віє холодом радянських судилищ зі, здавалося б, далекого минулого», - зауважив глава держави.

Порошенко відзначив, що масштаби злочинів і правопорушень, що вчинені окупаційною владою в Криму, свідчать про явне нехтування Росією, яка визнана Генеральною Асамблеєю ООН державою-окупантом, її міжнародно-правовими зобов'язаннями.

Як повідомляв УНІАН, протягом місяця в окупованому Криму за підсумками несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації і анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення у виправній колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.