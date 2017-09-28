"Щиро вірю у Вашу долю та місію": Сущенко з московської в’язниці написав листа Умерову

Незаконно затриманий і заарештований в Росії український журналіст Роман Сущенко із СІЗО "Лефортово" написав слова підтримки незаконно засудженому в окупованому Криму заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у Twitter та опублікував фотографію записки.

«Шановний Ільмі! Прийміть мої слова підтримки, поваги та захоплення Вашою стійкістю, мужністю та мудрістю. Тримайтеся. Щиро вірю у Вашу долю та місію», - написав Сущенко.

Роман Сущенко написал слова поддержки Ильми Умерову из лефортовской тюрьмы! pic.twitter.com/rlgGDUDY0b — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 вересня 2017 р.

Читайте такожУ ЄС назвали вирок Умерову порушенням міжнародного гуманітарного права

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Ільмі Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні у психіатричній лікарні. Крім ішемічної хвороби серця і діабету Умеров, який народився у 1957 році, страждає на хворобу Паркінсона.