Клімкін: утвердження державної ролі української мови – це питання національної безпеки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Україна твердо і послідовно проводитиме утвердження державної ролі української мови, що є питанням національної безпеки. Про це йдеться у статті Клімкіна в угорському виданні Magyar Nemzet, повідомляє Міністерство закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожКлімкін запитає у глави МЗС Угорщини про видачу угорських паспортів громадянам України"Хочу зазначити, що найгострішу, можна сказати, навіть істеричну реакцію закон про освіту викликав у Росії, яка здійснює збройну агресію проти України й веде гібридну війну проти Євросоюзу й усього західного світу. Саме «захистом» російськомовного населення (тобто не тільки українських росіян, але й мільйонів етнічних українців, які внаслідок тривалої русифікації перейшли з рідної на російську мову) Москва намагається виправдати своє вторгнення в Криму й на Донбасі. Тому утвердження державної ролі української мови є для нас питанням національної безпеки й цю політику ми будемо проводити твердо й послідовно. Разом із тим прошу мати на увазі, що йдеться не про якісь надзвичайні права української мови, а про виправлення колоніальних деформацій", - заявив Клімкін.

"Ми не хочемо нічого, тільки залишити українській мові статус державної, який угорська має в Угорщині, румунська в Румунії чи польська в Польщі. Не більше. Відповідно новий закон про освіту готувався з ретельним урахуванням норм країн – членів ЄС, релевантних міжнародних документів та міжнародних зобов’язань України. Щоб остаточно розвіяти будь-які сумніви, ми передали цей закон на експертизу до Ради Європи й Венеціанської комісії", - додав міністр.

"Ми також готові надати роз’яснення й провести необхідні консультації з усіма нашими європейськими партнерами та зацікавленими державами. Саме це буде головною метою мого візиту до Будапешта, який я планую здійснити найближчими днями. Сподіваюся на виважений та конструктивний діалог", - заявив Клімкін.

Також він наголосив, що угорська мова буде й надалі використовуватися в дитячих садочках, школах та на факультетах

"Разом із тим уже в початкових класах на належному рівні викладатиметься й державна мова. У середній школі в обов’язковому порядку вивчатиметься угорська мова та література, інші предмети подаватимуться угорською або українською, їх співвідношення буде додатково визначено окремим законом про середню освіту, крім того, питання про вибір мови викладання тієї чи іншої дисципліни вирішуватиме й сама школа. Угорські випускники і надалі зможуть продовжувати освіту рідною мовою на угорському факультеті Ужгородського університету, а також у Закарпатському угорському інституті в Берегові. Загалом же нова система забезпечить повноцінне знання випускниками обох мов – рідної та державної. Звісно, не буде занедбано й англійську та інші провідні мови Євросоюзу. Питається, чи є тут привід для паніки й нагнітання ситуації?" - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки стосовно закону будуть готові до грудня.