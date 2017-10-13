Клімкін під час зустрічі з Сіярто детально роз'яснив зміст освітньої реформи - МЗС України

У рамках переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Петером Сіярто основна увага була приділена питанню нового Закону України «Про освіту». Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Угорській стороні було детально роз'яснено зміст освітньої реформи та представлено аргументи щодо безпідставності побоювань щодо забезпечення прав угорської меншини. Клімкін наголосив, що документ повністю відповідає міжнародним стандартам, Україна передала освітній законна експертизу до Венеціанської Комісії, щоб зняти будь-які занепокоєння", - йдеться в повідомленні.

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В МЗС назвали шляхом до порозуміння готовність до діалогу в процесі імплементації освітньої реформи в Україні та започаткування консультації щодо конкретних питань, пов'язаних з мовою освіти угорської національної меншини.

Також, Клімкін звернувся з проханням про подальшу підтримку в протидії російській агресії, відновленні миру і територіальної цілісності України, подякувавши за допомогу, яка надається у лікування поранених українських військових, оздоровленні дітей з сімей учасників АТО, гуманітарну допомогу.

Були обговорені також питання українсько-угорського торговельно-економічного співробітництва, зазначили в МЗС.

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту. Зокрема, за підсумками зустрічі Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом.

Також він назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році".

Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

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Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.