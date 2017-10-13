Євроінтеграція угорців України не повинна відбуватися через паспортизацію - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна створює усі можливості для самореалізації угорців. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми не закриваємо українські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині", – йдеться в повідомленні.

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Говорячи про результати переговорів щодо Закону "Про освіту", Клімкін зазначив, що розмова була непростою, але аргументованою. "Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне - зустріч міністрів освіти".

Клімкін також заявив, що євроінтеграція угорців України має відбуватися "не через паспортизацію, а через спільний рух до ЄС".

1/3 Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне - зустріч міністрів освіти. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

2/3 Євроінтеграція угорців України має відбуватися не через паспортизацію, а через спільний рух до ЄС — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

3/3 Ми не закриваємо угорські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту. Зокрема, за підсумками зустрічі Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом.

Також він назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році".

Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

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Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.