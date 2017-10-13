Євроінтеграція угорців України не повинна відбуватися через паспортизацію - Клімкін
Говорячи про результати переговорів щодо Закону "Про освіту", Клімкін наголосив на важливості діалогу.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна створює усі можливості для самореалізації угорців. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Ми не закриваємо українські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині", – йдеться в повідомленні.
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Говорячи про результати переговорів щодо Закону "Про освіту", Клімкін зазначив, що розмова була непростою, але аргументованою. "Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне - зустріч міністрів освіти".
Клімкін також заявив, що євроінтеграція угорців України має відбуватися "не через паспортизацію, а через спільний рух до ЄС".
1/3 Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне - зустріч міністрів освіти.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
2/3 Євроінтеграція угорців України має відбуватися не через паспортизацію, а через спільний рух до ЄС— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
3/3 Ми не закриваємо угорські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту. Зокрема, за підсумками зустрічі Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом.
Також він назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році".
Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.
Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.
Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.
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Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.