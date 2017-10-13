Саакашвілі очікує велику кількість людей 17 жовтня під Радою

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі очікує велику кількість людей 17 жовтня під Верховною Радою та сподівається, що обійдеться без провокацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.

"Ми очікуємо велику кількість людей з усієї України... Я думаю, що люди будуть. Яка кількість, я не знаю", - зауважив Саакашвілі.

Він також наголосив, що є загроза і ризик провокацій у цей день, але висловив сподівання, що їх не відбудеться.

"Я не очікую, що в них є сили щось ще провокувати. Якщо вони будуть щось провокувати, не дай Бог, щось пов'язане з насиллям, то всі побачать, що це зробили вони... Провокації будуть направлені тільки на те, щоб людей налякати. Не в наших інтересах лякати людей... Ми спокійно і рішуче налаштовані", - додав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі попросив політичного притулку в Україні

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявив про намір виступити в Києві 17 жовтня з трьома вимогами.

"Ми вирішили приєднатися до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, ухвалення нового виборчого закону. А решту вимог ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа", - повідомив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.