У стилі Януковича: при обшуку в екс-заступника генпрокурора знайшли золоту лопату - ЗМІ

Разом з тим, за інформацією одного із соратників Кузьміна, який нині осів у Росії, крім цінностей, документів, а також матеріалів, які безпосередньо цікавили слідство, в екс-заступник генпрокурора знайшли цікавий "сувенір", передає LB.ua.

Це - золота лопата. Виріб виконаний у розмірах, аналогічних тим, в яких виробляються звичайні городні лопати, однак виготовлено її із золота.

Читайте такожЕкс-заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін перебуває за кордоном - ГПУ

У зв'язку з тим, що офіційних повідомлень від силових органів про результати обшуків у Кузьміна не було, видання спрямовує відповідні тематичні запити.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює колишнього першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна у скоєнні низки тяжких злочинів. Зокрема, проти нього розслідуються я кримінальні провадження за ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.