Україна не отримала відповіді від Сербії про участь її громадян у конфлікті на Донбасі – посол

Посол України в Сербії Олександр Александрович заявляє, що українська сторона інформувала Белград про участь сербських громадян у конфлікті на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, але реакції сербської сторони на це не отримала, передає радіо Свобода. «Ми посилали інформацію уряду Сербії, але, на жаль, не отримали відповіді», – сказав посол.

Читайте такожГрицак назвав кількість громадян Сербії, які воювали на Донбасі на боці бойовиківПрезидент Сербії Александар Вучич заявив, що Україна є дружньою для Сербії країною, і додав, що сербські суди ухвалили вердикти щодо осіб, які воювали за кордоном. «Не знаю, що ще ми маємо зробити. Жодна людина не має дозволу державних органів Сербії брати участь у воєнних діях за кордоном, на Донбасі, у Криму чи в будь-якій частині конфлікту між Росією і Україною», – сказав Вучич.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР», від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

«Ми уже надсилали до цієї країни дані щодо бойовиків, які воювали проти українського війська на Донбасі», – заявив голова СБУ Василь Грицак.

За словами голови СБУ, більшість із цього сербського підрозділу дислокувалася в районі Алчевська. «Ми маємо конкретні адреси і дуже багато прізвищ», – сказав Грицак.

Він нагадав, що в 2014 році в Сербії ухвалили закон, згідно з яким громадяни цієї країни мають притягуватися до відповідальності за участь у збройному конфлікті на Донбасі, «як тільки до них дотягнуться руки правосуддя Сербії».