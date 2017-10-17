Порошенко вважає, що для створення Антикорупційного суду потрібні лише "спокійні умови роботи" ВР
Порошенко не хоче, щоб цей процес загальмувався.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що для створення Антикорупційного суду потрібні лише спокійні умови роботи Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою сьогодні в Києві.
«Сьогодні я чекаю від парламенту, щоб вони напрацювали той законопроект (щодо створення Антикорупційного суду – УНІАН), і який виходить з декількох надзвичайно важливих принципів. Зокрема, законопроект має відповідати Конституції, законопроект має відповідати вимогам суверенітету України і законопроект має передбачати абсолютно прозору процедуру відбору тих кандидатів, які будуть викликати довіру в людей, в суспільства», - заявив Порошенко.
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За його словами, якщо ці умови будуть виконані, він «залюбки прийме напрацювання парламенту і внесе цей законопроект, який можна дуже швидко розглянути».
«У жодному разі я не хотів би, щоб цей процес загальмувався. Саме тому в проекті бюджету, за моїм наполяганням, уже передбачено видатки на Антикорупційний суд. Для цього потрібно лише спокійні умови роботи Верховної Ради, бо «принцип матроса Железняка» в демократичній країні не проходить», - додав глава держави.
«Ми абсолютно відкриті для співпраці з будь-якими ініціативами, і не треба стукати у відкриті двері», - зауважив президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві під Верховною Радою проходить мітинг, учасники якого вимагають «Великої політичної реформи»: позбавлення недоторканності народних депутатів, ухвалення нового закону про вибори на пропорційній основі за відкритими списками та утворення незалежного Антикорупційного суду.