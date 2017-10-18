"Штовханина була": нардеп-герой прокоментував напад на нього під Радою

Під час мітингу під Верховною Радою у вівторок, 17 жовтня, натовп протестувальників застосував силу до народного депутата від БПП Юлія Мамчура.

"Штовханина була. За костюм смикали. Образливі речі говорили," - повідомив Мамчур у коментарі "Обозревателю".

Він уточнив, що інцидент стався на вулиці Садовій, біля центрального виходу з комітетів.

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При цьому депутат сказав, що до правоохоронних органів звертатися не має наміру, оскільки не бачить для цього підстав.

Раніше про те, що трапилося, розповіла перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко: "Побачила й спазм у горлі: як якась негідна істота принижувала нашого Юлія Мамчура, який виходив з ВР. Натовп, агресивний і накручений, принижував героя".

Полковник Юлій Мамчур, екс-командир Севастопольської бригади тактичної авіації, став відомим після того, як 4 березня 2014 року без зброї пішов домовлятися з російськими озброєними солдатами про розблокування аеропорту "Бельбек" у Криму.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.