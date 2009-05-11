Домовленість з МВФ є безумовною заслугою Тимошенко - експерт

Отримання Україною другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду є в першу чергу заслугою прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що рішення Ради директорів надати Україні другий транш кредиту стенд-бай є надзвичайно важливою подією за кількох причин. Зокрема, додав І.БУРАКОВСЬКИЙ, Україна отримала досить суттєві кошти, які можна буде використати в тому числі на покриття дефіциту державного бюджету. Він нагадав, що до цього часу кошти МВФ йшли виключно на підтримку платіжного балансу, за що, до речі, МВФ досить часто критикували. За словами експерта, фактично таке рішення є першим в практиці фонду прикладом нового підходу до виділення фінансової допомоги країнам за умов кризи. “З іншого боку, така домовленість щодо напрямків використання коштів та збільшення другого траншу є реальним успіхом прем’єр-міністра та чинного уряду”, - сказав він.

Крім того, наголосив І.БУРАКОВСЬКИЙ, виділення другого траншу МВФ є важливим сигналом для інших міжнародних фінансових інституцій, які координують свої дії з МВФ, урядів інших країн. За його словами, на практиці це означає, що шанси України залучити зовнішні кошти з інших джерел потенційно зростають, хоча отримання цих грошей є непростим завданням.

Ескперт також переконаний, що відновлення співпраці з МВФ є також важливим сигналом для закордонного бізнесу, який розглядає присутність МВФ в країні як один із важливих показників на користь інвестування в національну економіку. В той же час, додав він, ефективність реалізації узгодженої програми з МВФ залежить переважно від уряду та Національного банку України.

І.БУРАКОВСЬКИЙ зауважив, що оцінка антикризової діяльності вищих урядовців країни є предметом окремого неупередженого професійного аналізу. “Але при цьому будь-який відповідальний політичний коментатор або економічний експерт повинен визнати, що перемовини прем’єр-міністра з МВФ відбувались на тлі чергового загострення політичного конфлікту, коли узгоджені з МВФ законопроекти були фактично заблоковані в парламенті, в тому числі і групою пропрезидентських депутатів”, - сказав він. При цьому І.БУРАКОВСЬКИЙ додав, що це змусило уряд шукати нетрадиційні шляхи виходу з ситуації, що склалась, та відповідні аргументи в перемовинах з МВФ. “Тому досягнута навіть за таких умов домовленість з МВФ є безумовною заслугою прем’єр-міністра України. Можна по-різному ставитись до чинного уряду та прем’єра, але ця ситуація в парламенті та поточна дискусія щодо співробітництва з МВФ в черговий раз довела, що навіть протидія кризі в Україні стає знаряддям політичної боротьби, від якої, в першу чергу, страждає країна”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня МВФ схвалив виділення Україні 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту "stand by".

Черговий перегляд програми співпраці для отримання третього траншу планується почати у середині травня. Розмір цього траншу також становитиме 2,8 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.