Партія регіонів заблокувала Раду: на трибуні - пляшка

Народні депутати від Партії регіоінів заблокували трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі Верховної Ради депутати розмістили гасла: «Ці вуста нічого не пили?», «Пияка-міністр – ганьба для України», «П`яний міліціонер – злочинець», «П`яний міністр – політик?». На президії парламенту вивішене гасло: «МВС – не витверезник».

На трибуні парламенту стоїть пляшка, на яку навішені окуляри і міліцейський кашкет. Під нею напис: «Юро, похмелись».

Засідання парламенту ще не розпочалося. Двері, через які входить керівництво ВР, заблоковані кріслами.