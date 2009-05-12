Кучма про себе та Тимошенко-президента: я вже своє відбоявся

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає передчасним говорити про очевидність перемоги прем`єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Таку думку Л.КУЧМА висловив в інтерв`ю журналу «Фокус», відповідаючи на питання: «Леонід КРАВЧУК, великий прихильник прем`єра, днями сказав, що ТИМОШЕНКО, якщо буде другий тур, точно переможе. Вам її перемога також здається очевидною?».

«Ні, не здається. Адже ЯНУКОВИЧ теж був прем`єр-міністром», - відповів Л.КУЧМА.

Екс-президент зазначив, що за президентства Ю.ТИМОШЕНКО йому нічого боятися. «Чого мені боятися? Я вже своє відбоявся. Я багато раз був у критичних ситуаціях, коли йшлося буквально про життя і смерть. Знаєте, під час пуску ракет виникали різні ситуації», - пояснив він.

Л.КУЧМА не готовий коментувати можливе повернення екс-голови своєї адміністрації Віктора МЕДВЕДЧУКА у велику політику у зв`язку з інформацією, що з`явилася, про його співпрацю з Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, вони рідко зустрічаються. «Скажу так: у нього своє життя, у мене своє», - сказав екс-президент.

«Можу всоте повторити, що Віктор МЕДВЕДЧУК - сильний менеджер. Але обговорювати його можливе місце в політиці, як і його стосунки з нинішніми головними дійовими особами, не моє завдання. Якщо він вирішив співробітничати з ТИМОШЕНКО, він має на це повне право», - вважає Л.КУЧМА.