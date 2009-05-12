Регіонали побачили, що на «легковажну» Тимошенко падає тінь

Партія регіонів вимагає від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО надати публічну оцінку діям міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА під час інциденту з німецькою поліцією в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Суспільство здивоване мовчанкою голови уряду Ю.ТИМОШЕНКО, яка досі не дала оцінки діям міністра внутрішніх справ, який п’яним учинив дебош у Німеччині і зганьбив Українську державу”, - йдеться у документі.

В Партії регіонів також здивовані тим, що “Ю.ТИМОШЕНКО промовчала у відповідь на заяву фракції БЮТ у парламенті про те, що “тимошенківці” не будуть голосувати за відставку ЛУЦЕНКА”.

Крім того, “регіонали” обурені непритягненням до відповідальності заступник міністра внутрішніх справ Василя МАРМАЗОВА, “який свідомо дезінформував громадськість, оприлюднюючи інформацію про те, що міністр ЛУЦЕНКО був тверезий в німецькому аеропорту”.

“Покривання посадових злочинів, намагання відмити брудні репутації своїх підлеглих кидає тінь на саму прем’єр-міністра”, - наголошується у заяві.

У зв’язку з цим, Партія регіонів звернулася до Генеральної прокуратури з пропозицією “притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб України, які дезінформували громадськість і намагалися приховати факт скандалу в німецькому аеропорту”.

”Намагання замовчати німецький скандал ЛУЦЕНКА з боку ТИМОШЕНКО може свідчити про її дуже легковажне ставлення до моральних принципів і засад, дорогих українцям”, - вважають у Партії регіонів.

У заяві також сказано, що “Ю.ТИМОШЕНКО своїм приховуванням власної оцінки дій міністра ЛУЦЕНКА змушує замислитися над тим, що вона готова до будь-яких компромісів із власним сумлінням, коли йдеться про те, щоб утриматися при владі (без голосів луценківської “Самооборони” ТИМОШЕНКО не матиме підтримки в парламенті)”.

”Усе це ще раз засвідчує цинізм майданної команди, її безпринципність та аморальність, яка відбивається на практично всіх сферах життя країни”, - переконані в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

Сьогодні, 12 травня, Ю.ЛУЦЕНКО подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України і просить парламент розглянути це питання за його відсутності. За словами міністра, він подає у відставку з метою запобігти дестабілізації в МВС.