Регіонали досі тримають в облозі Верховну Раду
16:22, 12 травня 2009Політика
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Вечірнє засідання не відкрито
Вечірнє засідання Верховної Ради України не відкрито.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну та президію Верховної Ради.
Як відомо, о 15.00 розпочалася Погоджувальна рада. Але про досягнення домовленостей на даний час невідомо. Вечірнє засідання мало відкритися о 16.00.
У сесійній залі присутні представники усіх фракцій.
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