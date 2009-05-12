Регіонали досі тримають в облозі Верховну Раду

Вечірнє засідання Верховної Ради України не відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну та президію Верховної Ради.

Як відомо, о 15.00 розпочалася Погоджувальна рада. Але про досягнення домовленостей на даний час невідомо. Вечірнє засідання мало відкритися о 16.00.

У сесійній залі присутні представники усіх фракцій.