Порошенко в Авдіївці нагородив орденами і медалями 31 військового

У неділю, 22 жовтня, президент України Петро Порошенко під час візиту в Авдіївку Донецької області вручив нагороди 31 військовому, повідомила прес-служба АПУ.

Зазначається, що Порошенко нагородив військових за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час бойових дій при виконанні службових обов'язків.

Зокрема, сім бійців були відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, 12 військовослужбовців отримали орден "За мужність" III ступеня, ще 12 військових - медаль За військову службу Україні.

Нагадаємо, раніше президент анонсував ротацію підрозділів ЗСУ на Донбасі.

Як повідомлялося, Порошенко і Полторак провели в Авдіївці нараду щодо ситуації на фронті.