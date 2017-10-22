Порошенко провів у зоні АТО нараду щодо ситуації на фронті (фото)

Президент України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де з міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної ситуації на фронті.

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Про це повідомили у прес-службі голова держави.

«Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті», - йдеться в повідомленні.

Голова держави також поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Президент обговорив із військовослужбовцями питання про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу.