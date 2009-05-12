КС обіцяє завтра оголосити рішення щодо дати виборів Президента

У середу, 13 травня, Конституційний Суд оприлюднить прийняте сьогодні Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо конституційності постанови Верховної Ради «Про призначення чергових виборів Президента України» та частини першої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, автор клопотання наголошує, що відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції України чергові після виборів Президента України, обраного 26 грудня 2004 року, який склав присягу 23 січня 2005 року, вибори Президента мають проводитися (і мають бути призначені) «в останню до 23 січня 2010 року неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента України є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України.