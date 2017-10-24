Поліція відпустила затриманого у Святошинському суді кореспондента УНІАН

Правоохоронці відпустили затриманого у Святошинському райсуді Києва кореспондента УНІАН Сергія Лефтера.

За його словами, його тримали у Шевченківському райуправлінні поліції Києва дві години.

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Лефтер розповів: «По факту протримали дві години... У райвідділі я написав пояснення, в якому я описав причину свого перебування у Святошинському суді, і також написав заяву про вчинення кримінального правопорушення правоохоронцями за ст. 71 - перешкоджання журналістській діяльності».

Також, як заявляють люди, які перебувають біля Шевченківського райуправлівння поліції, правохоронці затримали в суду журналіста видання «Страна.ua», якого також вже відпустили.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.

Сьогодні вранці спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера та ряд прихильників Коханівського. За словами Лефтера, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у коментарі УНІАН заявив, що Лефтер з приміщення Святошинського райсуду Києва до автозаку потрапив випадково, і для кваліфікації дій поліцейських потрібно, щоб Лефтер написав відповідну заяву.

«У залі суду було багато дуже журналістів, і більшість з них працювала навіть під час гарячої фази. Можливо, це був поодинокий випадок (затримання кореспондента), який не є правилом для поліції. Ми вибачаємось перед УНІАН та Сергієм Лефтером за те, що йому було завдано таких клопотів», - сказав Шевченко.

На уточнююче запитання, чому до Лефтера застосовували силу співробітники правоохоронних органів навіть після того, коли він показав їм посвідчення журналіста та представлявся кореспондентом УНІАН, речник відповів: «Вони могли помилитись. Там було доволі гаряче. Можливо, посвідчення не побачили. Якщо буде заява, то будемо розбиратись по заяві. Таке іноді буває, коли у приміщенні знаходиться багато людей – журналістів та не журналістів… Якщо ваш Сергій відчуває, що по відношенню до нього порушено закон, він може це засвідчити заявою. Я не бачив, що трапилось з Сергієм. Наслідок – він опинився в автозаку. З автозаку ми його оперативно звільнили, бо у нас ніяких претензій до журналістів немає, але у штовханині він міг те, що називається, попасти під гарячу руку. Тобто, поліцейський не розібрався, що він журналіст, або міг не пересвідчитись, або допустити помилку, або що завгодно. Щоб з’ясувати, для цього потрібно написати заяву, щоб Сергій написав, що трапилось».