Росія хоче обміняти українських прикордонників на "заблукалих" ФСБшників – ДПСУ

У Державній прикордонній службі не виключають, що росіяни готуються до обміну 2 українських прикордонників, які зникли на кордоні у Сумській області, на 2 співробітників ФСБ, затриманих на Херсонщині.

Про це заявив речник відомства Олег Слободян в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, про це свідчить як відмова російської сторони відразу повернути 2 українських прикордонників з Сумщини, так і повне небажання взагалі обговорювати це питання.

"В рамках нормальної робочої співпраці на мирних ділянках кордону це питання вирішується впродовж однієї зустрічі протягом 1-2 діб після інциденту - якщо немає якихось обтяжуючих обставин", - зазначив Слободян.

Він розповів, що подібні ситуації, зокрема, мали місце на білоруському кордоні, коли прикордонники з Білорусі в силу обставин, які від них не залежали, порушували кордон і потім Держприкордонслужба України "передавала їх назад".

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"І так само були ситуації у різні роки й з нашими прикордонниками", - повідомив Слободян.

Він наголосив, що тут теж можна було вирішити ситуацію протягом 2 діб, але російська сторона зайняла іншу позицію.

"Тому ми підозрюємо, що наших 2 військовослужбовців, швидше за все, Росія намагатиметься обміняти на тих 2 російських прикордонників, яких ми затримали кілька місяців тому на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Саме на цей висновок нас наштовхує небажання російської сторони йти на діалог", - додав речник прикордонної служби.

Разом з тим, як заявив Слободян, через відмову росіян обговорювати питання повернення 2 українських прикордонників в односторонньому порядку, "досі не відомо, де перебувають наші військовослужбовці, в якому вони стані і за яких обставин опинилися на території Росії".

Як повідомляв УНІАН, затримані 30 червня на березі Перекопської затоки військовослужбовці прикордонної служби ФСБ РФ розказали, що вони нібито виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України.

Потім представники РФ звернулися до України з приводу зникнення двох своїх військових під час проведення навчань.

Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб та начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України.