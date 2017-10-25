Яценюк в Ізраїлі обговорює питання безпекової та економічної співпраці

Безпекові питання є одними з найбільш важливих в рамках зустрічей лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка в Єрусалимі, повідомляє прес-служба політика.

«У Ізраїлю складні сусіди. В України агресивний сусід. І тому питання боротьби за свою незалежність і за свою безпеку – це питання, яке турбує народ України і народ Ізраїлю», - наголосив він по завершенні зустрічі з Міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом у вівторок, 24 жовтня.

Ще одним блоком питань на порядку денному зустрічей лідера «Народного фронту» в Єрусалимі, за його словами, є економічна співпраця між країнами: «Зростає товарообіг (між Україною та Ізраїлем), ми очікуємо в поточному році вже до мільярда доларів, і динаміка на наступний рік позитивна. Для цього нам необхідно підписати угоду про зону вільної торгівлі з Державою Ізраїль - таку ж, як ми підписали, наприклад, з Європейським Союзом і Канадою».

«Це дасть можливість збільшити ізраїльські інвестиції в українську економіку та збільшувати товарооборот. І це дасть можливість залучати нові технології для України», - додав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк під час візиту до Єрусалима зустрівся з прем'єр- міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Заплановані також його зустрічі з Міністром охорони навколишнього природного середовища і Міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним та іншими високими представниками уряду і парламенту.

Після візиту до Ізраїлю Арсеній Яценюк прибуде до Кракова, де 27 жовтня запланований його виступ під час міжнародної конференції, присвяченої проблемам миру і безпеки у Європі. На запрошення Фонду Конрада Аденауера лідер «Народного фронту» візьме участь у дискусії «Майбутнє – як Європа подолає кризу?».