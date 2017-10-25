Чубаров очікує прибуття Умерова і Чийгоза в Україну в найближчі дні

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат (фракція «БПП») Рефат Чубаров заявив, що очікує на прибуття в Україну найближчими днями заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, які були незаконно засуджені в окупованому Криму та видані Туреччині. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожЛітак з Умеровим та Чийгозом приземлився в Анкарі«Я і мої товариші, які тут в Києві, члени Меджлісу, ми їх (Умерова та Чийгоза – УНІАН) очікуємо днями тут в Україні», - заявив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, упродовж вересня в окупованому Росією Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

9 жовтня президент Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Сьогодні, 25 жовтня, Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, а далі вони повинні вирушити в Україну.