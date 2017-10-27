Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна підтримує територіальну цілісність Королівства Іспанія у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це він написав у Twitter.

"Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Клімкін.

"Ми підтримуємо дії уряду Іспанії з врегулювання кризи в рамках чинної Конституції, дотримання законодавства та забезпечення поваги до прав усіх громадян", - наголосив глава МЗС.

У прес-службі МЗС України підкреслили, що Україна не визнає проголошення в односторонньому порядку незалежності Каталонії.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, 29-30 жовтня міністр закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанія Альфонсо Дастіс здійснить робочий візит в Україну.

Читайте такожУ каталонському парламенті пропонують почати процес проголошення республіки

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент сьогодні, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із запровадження прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.