Українська сторона в Мінську відреагувала на погрозу бойовиків застосувати зброю проти СММ ОБСЄ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі висловила в Мінську обурення погрозою бойовиків застосувати зброю проти патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Як в рамках безпекової підгрупи, так і на засіданні ТКГ українська сторона висловила обурення черговим фактом агресії та обмеження свободи стосовно СММ ОБСЄ: 25 жовтня незаконні збройні формування ОРДО погрожували представникам місії важким кулеметом. Ми наполягаємо на цілковитому і безперешкодному доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону", - заявила Оліфер.

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"Всупереч дорученню лідерів країн Нормандської четвірки та домовленостям Тристоронньої контрактної групи, в ОРЛО триває саботаж роботи КПВВ «Золоте», його черговий запуск був зірваний 20 жовтня 2017 року з боку ОРЛО. Українська сторона виконала всі свої зобов'язання в цьому питанні і закликає РФ вплинути на ОРЛО задля виконання їхньої частини зобов'язань", - додала вона.

Нагадаємо, 25 жовтня вранці у Донецькій області контрольовані Росією бойовики погрожували патрулю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ великокаліберним кулеметом.