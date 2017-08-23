ФБР підозрює, що Манафорт отримав від "Партії Регіонів" і Росії $ 80-100 мільйонів - ЗМІ

За даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Про це пише Українська правда з посиланням на американське видання Miami Herald.

Два джерела, знайомі з даними розслідування, повідомили, що слідчі ФБР працюють над підтвердженням інформації про те, що Манафорт і консалтингові фірми, які він очолював, за десятиліття отримали від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

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Джерела також зазначають, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер зосередився на вивченні складної фінансової картини Манафорта. Він намагається встановити, чи ухилявся Манафорт від виплати податків і чи брав участь у будь-яких схемах по відмиванню грошей, а полювання за його фінансовими звітами через лабіринт офшорних банківських рахунків стало важливим етапом розслідування.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.