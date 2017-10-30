Бойовикам не місце на переговорах щодо миротворців на Донбасі – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що контрольованим Росією бойовикам не місце в процесі узгодження розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Hromadske.

Зокрема, дипломат відкинув можливість залученнях бойовиків та самопроголошених організацій «ДНР» та «ЛНР» до процесу погодження щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі.

«Гадаю, щодо цього питання все вирішено: Мінські угоди - між Росією, Україною та ОБСЄ. Ідея полягає в тому, аби відновити контроль України над цими територіями, провести там вибори. Тому так званим «республікам» тут не місце», - наголосив Волкер.

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Також, говорячи про умови початку роботи миротворчої місії ООН на Донбасі, дипломат зауважив, що усе починається з політичної волі.

«У Мінську є усі необхідні складові. Його просто не виконують. Це питання політичної волі, яке зумовлене відсутністю довіри. Ми сподіваємося створити цю політичну волю», - заявив Волкер.

«Ми працюємо над концепцією резолюції миротворчої місії ООН. Якщо її буде схвалено, то за неї проголосують і Росія, і Україна, бо обидві зараз є членами Радбезу. Тож це буде інша ситуація», - заявив спецпредставник США.

Водночас він підкреслив, що ще зарано говорити про те, які країни готові приєднатися до формування миротворчої місії.

«Ми досі не дійшли згоди щодо конкретного мандату місії. Саме тут мусимо домовитися. Якщо це станеться, тоді вже почнемо говорити про учасників і про чисельність, тому що оцінити кількість і природу самої місії можна буде лише після того, як буде згода щодо її мандату», - додав Волкер.