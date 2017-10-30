Авто з Окуєвою розстріляли з автомата, Осмаєв важко поранений в ногу

Чоловік убитої Аміни Окуєвої, добровольця міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, - Адам Осмаєв отримав важкі поранення в ногу. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив нардеп Дмитро Лінько.

За його інформацією авто обстріляли з автомата. Адам Осмаєв поранений, але його життю нічого не загрожує. На місці події перебуває голова Національної поліції Сергій Князєв, правоохоронці оперативно почали розслідування вбивства Аміни Окуєвої.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. Її чоловік - Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.

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Поліція оголосила план перехоплення, зазначається, що зловмисників було двоє.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Нагадаємо, це вже не перший замах на подружжя. 1 червня на Подолі в Києві добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, та Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва.

Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника. У МВС заявили, що замах було сплановано і підготовлено російськими спецслужбами.