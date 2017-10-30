Вбивство Окуєвої: нападників було двоє, введено план-перехоплення "Сирена"

Сьогодні, приблизно о 20:30, в Глевасі (Київська область) сталося вбивство Аміни Окуєвої - двоє невідомих з автоматичної зброї розстріляли автомобіль, де перебувала Окуєва з чоловіком.

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Про це йдеться в повідомленні спільноти «Київ Оперативний» у Facebook.

Відзначається, що в Києві і області введено оперативний план-перехоплення «Сирена».

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. Її чоловік - Адам Осмаєв отримав поранення.