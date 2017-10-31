Поліція Київської області розшукує нападників, які розстріляли авто з Окуєвою і Осмаєвим

Поліція Київської області вживає заходів з розшуку нападників, які на автодорозі розстріляли автомобіль з добровольцями АТО Аміною Окуєвою та її чоловіком Адамом Осмаєвим. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції у Київській області.

Читайте такожГоловна держава-терорист у світі - це Росія: цитати Аміни Окуєвої, яку убили під КиєвомЗазначається, що 30 жовтня о 20.00 на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району розстріляли автомобіль.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На території столичної області та в сусідніх регіонах введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються.

На місці події працювало керівництво Національної поліції України та поліції Київської області.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), внаслідок чого Окуєва загинула. Осмаєв отримав поранення.